La colonna sonora del primo film della trilogia del “Signore degli anelli” di Peter Jackson verrà finalmente pubblicata in versione vinile.

La Rhino Entertainment, società della Warner Music Group specializzata nella pubblicazione di retrospettive e riedizioni di opere musicali, televisive e cinematografiche, ha annunciato il cofanetto composto da cinque vinili di colore rosso intitolato “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring: The Complete Recordings”, in uscita il prossimo sei aprile.

Howard Shore ha composto le musiche per la trilogia del “Signore degli anelli”, vincendo l'Academy Award come miglior colonna sonora originale nel 2001 con il primo episodio: “La compagnia dell’anello”. Secondo quanto riportato nel comunicato stampa, Rhino pubblicherà in vinile a colori anche le colonne sonore degli altri due episodi del celebre film: “Le due torri” e “Il ritorno del re”.