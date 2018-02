Al cartellone dell'edizione 2018 dello Sziget Festival, che si terrà tra l'8 e il 15 agosto sull'Isola di Óbuda, a Budapest, si aggiungono due nuovi headliner: si tratta di Dua Lipa e dei Gorillaz.

Dua Lipa è considerata la nuova principessa del pop: la cantante inglese (ma di origini kosovare) arriva sul palco dello Sziget forte dei tanti riconoscimenti ottenuti negli ultimi mesi (ci sono anche ben 5 Brit Awards, e l'esibizione ai Grammy Awards). Per i Gorillaz è un ritorno sul palco del festival a otto anni di distanza dall'ultima partecipazione: stavolta suoneranno sul main stage, il palco principale.

Ma non è tutto. Perché oltre ad annunciare la partecipazione di Dua Lipa e dei Gorillaz, gli organizzatori hanno rivelato anche i nomi di una manciata di artisti che vanno ad aggiungersi al cartellone: Shawn Mendes, Stormzy, The War on Drugs, Nick Murphy fka Chet Faker, Lianne La Havas, Desiigner, King Gizzard & The Lizard Wizzard, Gorgon City live, JP Cooper, Petit Biscuit, KSHMR, Borgore, The Living End, Sofi Tukker, Scarlxrd, Seven Lion, Delta Heavy, Yellow Days, Bilderbuch e My Baby.

I biglietti da 1, 3, 5 e 7 giorni sono in vendita sul sito ufficiale www.szigetfestival.com/it a partire da 70 euro. Tutti i biglietti includono la possibilità di campeggiare. Dall'Italia partono viaggi organizzati in bus da 14 città italiane (prezzi a partire da 120 euro per il viaggio a/r). Tutte le info sono disponibili sul sito ufficiale del festival.