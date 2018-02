Il video di "Wild love", nuovo singolo di James Bay, non è ambientato nel sottosopra, non ci sono demogorgoni, ma c'è una delle star della fortunata serie di Netflix. Si tratta di Natalia Dyer, che in "Stranger things" interpreta la cazzuta Nancy Wheeler. La clip della canzone che ha segnato il ritorno del cantautore britannico sulle scene discografiche dopo un periodo di silenzio è girata in una sala da ballo: è lì, in mezzo a coppie che ballano e si divertono, che James e Natalia si incontrano. È colpo di fulmine, ma il finale della storia non è lieto: quando si ritrovano finalmente faccia a faccia, infatti, l'attrice si dematerializza in tante farfalle viola...

"Wild love" sarà contenuto nel nuovo album in studio di James Bay, l'ideale seguito di "Chaos and the calm" del 2015. Il disco non ha ancora una data d'uscita e, stando al primo singolo, rappresenterà una svolta a livello di sound per il cantautore di "Hold back the river": "Ho realizzato che dovevo spingermi oltre musicalmente", ha detto lui, che la prossima estate arriverà in Italia per un unico concerto