"Scopri come ha fatto il Re Tarantola a fare 50.000 euro in una settimana" è il titolo del nuovo album di Manuel Bonzi, cantautore lo-fi di Piancogno (in provincia di Brescia) col nome d'arte Il Re Tarantola. Magari non lo conoscete, benché abbia già due album e un EP alle spalle; ma dovreste aver voglia di conoscerlo, perché è un personaggio decisamente originale e anticonformista, oltre che un fine umorista (andate in fondo alla notizia a leggere i titoli della tracklist).

L'album è stato preceduto dalla pubblicazione del video di "Sono un campione a ballare da seduto", in cui i più attenti di voi non mancheranno di trovare riferimenti al video di "Enjoy the silence" dei Depeche Mode (il videoclip è stato auto-prodotto da Il Re Tarantola e dalla sua crew I feroci, la regia è di Laura Polonini e Manuel Bonzi, le riprese di Laura Polonini e il montaggio di Manuel Bonzi).



La sfiga è il concept che lega tutte le tracce del nuovo disco, e su questo tema l’artista bresciano Biro ha realizzato e pensato la grafica di copertina: ribaltando la tradizione scaramantica, il gatto nero alla guida della sua auto incontra Il Re Tarantola che attraversandogli la strada gli porta sfortuna. Il disco è stato registrato e mixato nei luoghi più disparati avvalendosi de “La Stalla domestica studio mobile”, che altro non è che un computer, una scheda audio, due casse e due microfoni. “Uscire con un album di musica completamente fuori moda, era la cosa più bella da fare per il mio ritorno” dice il Re Tarantola.



Ecco la tracklist:

1. Boero

2. Sono un campione a ballare da seduto

3. Agguati

4. Un nonno bellissimo

5. Mi odio

6. Non ho mai avuto il fisico di una volta II

7. Eroina per bambini iperattivi

8. La nostra evoluzione artistica deriva solo dalle sigarette

9. Suono per pagarmi le multe che prendo quando vado in giro a suonare

10. La maglietta di Joe Cocker