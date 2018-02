La data di uscita ufficiale di "Aladdin Sane", sesto album di studio di David Bowie, è il 13 aprile 1973 - quasi 45 anni fa. Per l'occasione, ma con una settimana di ritardo, cioè il 20 aprile, verrà pubblicata dalla Parlophone un'edizione speciale in vinile dell'album (nella discografia di Bowie è quello immediatamente successivo a "The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars", ed è quello sulla cui copertina Bowie è ritratto con il celeberrimo "flash" a zig-zag).

La riedizione dell'album, su vinile argentato, sarà dsponibile solo nei negozi fisici. Una settimana prima, invece, verrà resa disponibile un'edizione rimasterizzata dell'antologia "CHANGESONEBOWIE" (lo sarà in CD, in digitale - in vendita e in streaming - e in vinile nero e blu).

In attesa della ristampa, se volete potete riascoltare l'album qui sotto: