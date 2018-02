“Every day is a vinyl day” è un’iniziativa che ha lo scopo di far riscoprire e rivalutare il patrimonio discografico italiano ed internazionale di Sony anche nel formato "classico" del 33 giri in vinile. Radio Capital e Rockol sono media partner ufficiali dell’iniziativa, guidando ogni giorno all’ascolto di un album, anzi di un 33 giri, tra storie e aneddoti. L’appuntamento su Radio Capital è dal lunedì al venerdì in SettantaOttantaNovanta dalle 16 alle 17 e il sabato in Back & Forth tra le 16 e le 18.

Nel dicembre del '78 De Gregori realizza un 45 giri con Lucio Dalla contenente "Ma come fanno i marinai" e "Cosa sarà", una boccata d'ossigeno e di spensieratezza in coincidenza con la tournée di "Banana republic", svoltasi nell'estate del 1979 e immortalata in uno splendido album dal vivo. Nel 1979 esce anche un altro ellepi, "Viva L'Italia", che vede ancora la collaborazione di Lucio Dalla ai fiati. E' in questo periodo di stupenda trance agonistica che ne 1982 arriva "Titanic", il settimo album , che vive di riferimenti e metafore legati alla storia del transatlantico affondato nel 1912.

Pubblicato:

Giugno 1982

Stato culturale:

"DeGregori mette in musica una metafora della modernità, sul progresso scriteriato, sul finché la barca va", come scrive Enrico DeRegibus nel recente box: dedicato al cantautore: uno dei suoi dischi più amati. Un disco senza successo commerciale immediato, ma che continua a funzionare sulla lunga distanza: verrà proclamato album del decennio da "Musica & Dischi", nel 2006 i lettori di Repubblica lo acclameranno come il più bello degli ultimi 30 anni.

La produzione:

De Gregorì cambiò tre studi di registrazione, prima di trovare quello adatto al suono che aveva in testa. Venne inciso con Peppe Caporello al basso, Marco Mannusso alla chitarra, e diversi batteristo. Mimmo Locasciulli è alle tastiere - al disco di quest'ultimo De Gregori aveva appena lavorato. Il disco venne co-prodotto da Luciano Toriani, fonico.

La canzone fondamentale: "La leva calcistica della classe '68":

La tracklist:

Lato A

Belli capelli

Caterina

La leva calcistica della classe '68

L'abbigliamento di un fuochista



Lato B

Titanic

I muscoli del capitano

Centocinquanta stelle

Rollo & His Jets

San Lorenzo