La cantante canadese - al momento impegnata nei lavori a un nuovo album di inediti in studio, ideale seguito di "Havoc and Bright Lights" del 2012 - ha annunciato tre date in Italia nel corso della prossima estate: Alanis Morissette sarà di scena il prossimo 9 luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, il giorno successivo al Pistoia Blues e il 25 luglio al Milano Summer Festival, presso l'ippodromo del capoluogo lombardo.

I biglietti saranno disponibili dal prossimo mercoledì, 21 febbraio, sul circuito TicketOne e presso tutte le altre piattaforme autorizzate.

Il tour 2018 della Morissette prenderà il via il prossimo 2 marzo da Scotts Valley, in California, e - dopo solo sei date confermate a oggi in nordamerica - approderà nel Vecchio Continente il 29 giugno a Odense, in Danimarca, dove stazionerà - sempre secondo il calendario confermato il 19 febbraio - fino al 26 luglio successivo, quando l'artista si esibirà al Blue Balls Festival di Lucerna, in Svizzera.