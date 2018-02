E' stato affidato al duo hip hop composto da El-P e Killer Mike il ruolo di ambasciatori dell'edizione 2018 del Record Store Day, giornata mondiale dedicata ai negozi di dischi indipendenti che si celebrerà il prossimo 21 aprile: "Non posso dirvi quanto sono orgoglioso di essere il meno ricco tra gli ambasciatori dei Record Store Day", ha spiegato El-P, riferendosi scherzosamente ai passati ambasciatori della manifestazione - tra gli altri, Metallica, Dave Grohl, Iggy Pop, Ozzy Osbourne e Jack White: "Questa è una comunità di cui ho sempre fatto parte, così quando mi è stata chiesta questa cosa ho semplicemente detto: ovviamente. Ne sono onorato e significa tanto per me".

"I negozi indipendenti hanno incoraggiato il mio amore per il rap", ha aggiunto Killer Mike: "I Super Sound di Atlanta sono stati i miei paradisi da bambino. E' lì che ho ascoltato nuova musica, discusso dei nostri artisti preferiti e incontrato anche alcuni di essi. Stavo tutto il giorno lì dentro come un poster appeso al muro".

"Sono molto felice di avere questi ragazzi come ambasciatori", ha fatto eco al duo Carrie Colliton, co-fondatrice del Record Store Day: "Ho visto la gioia dei loro fan quando sono in giro, durante gli in-store e ai concerti. Folle enormi di persone con background diversi che si uniscono per i Run The Jewels, e non posso fare a meno di pensare che è come andare in un negozio di dischi, dove i gusti musicali sono differenti ma c'è qualcosa in quei luoghi che tiene legate le persone tutte insieme".