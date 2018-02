Gli alfieri dello stoner-rock californiani Queens of the Stone Age hanno offerto al pubblico intervenuto al loro concerto tenuto lo scorso fine settimana al Forum di Inglewood una rilettura di "Goodbye Yellow Brick Road", brano firmato da Elton John e Bernie Taupin contenuto nell'album eponimo del 1973: all'esecuzione della canzone ha preso parte in veste di ospite Mark Ronson, produttore in passato già al lavoro con - tra gli altri - Amy Winehouse, Adele e Bruno Mars chiamato da Josh Homme e soci a sovraintendere alle registrazione dell'ultimo album dei QOTSA, "Villains", pubblicato lo scorso anno.

Ronson è salito sul palco nel corso del bis accompagnando la band, oltre che per la cover del pianista e cantante di Pinner, anche per l'esecuzione di "The Vampyre of Time and Memory", "Broken Box" (dall'album del 2005 "Lullabies To Paralyze", assente dalle setlist del gruppo da dodici anni) e "Un-Reborn Again".

I Queens of the Stone Age si esibiranno dal vivo in Italia il prossimo 23 giugno in piazza Napoleone, a Lucca, nell'ambito dell'edizione 2018 del Lucca Summer Festival, e il giorno successivo a Milano, presso l'Area Expo Experience di Rho.