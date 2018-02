Durante il suo concerto al Lynn Auditorium, nella città del Massachusetts, di due sere fa, il bassista e cantante dei Kiss Gene Simmons ha suonato per la prima volto dal vivo il brano “It’s My Life”, scritto insieme a Paul Stanley e destinato all’album dei Kiss “Creatures Of The Night” (1982), dove invece non finì mai. Nuovamente registrato per “Psycho Circus” (1998) restò escluso anche da quell disco della band newyorkese. La canzone ha infine trovato la sua collocazione, nella versione del demo originale, nella raccolta di Simmons “Gene Simmons – The Vault Experience: 1966-2016”, celebrativo dei 50 anni di attività musicale del linguacciuto musicista. Una versione alternativa del brano è presente anche in “Wow” (1984) di Wendy O. Williams dei Plasmatics, prodotto da Simmons.

Durante lo show dell’altra sera un fan ha filmato l’esecuzione del brano, eccola qui: