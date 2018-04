Erano passati giusto cinque mesi da uno dei più brutti colpi inferti al mondo del rock dagli anni Novanta e il mondo del rock - come chiunque si trovi a combattere un dolore troppo grande da razionalizzare - si trovava di fronte a un bivio: farsi sopraffare o reagire facendo la cosa che da sempre sa fare meglio, cioè salire su un palco e mandare avanti lo spettacolo. E così fu.

Il Freddie Mercury Tribute Concert che il 20 aprile 1992, al Wembley Stadium di Londra, radunò su un unico palco il gotha del rock mondiale per ricordare l'indimenticabile frontman dei Queen scomparso solo alla fine dell'anno precedente, significò tante cose: un grande evento musicale e mediatico, la presa di coscienza "pop" che l'AIDS fosse una cosa seria, e che nessuno fosse più al sicuro, nonché una delle poche iniziative mainstream a far trasparire - dietro alla gigantesca macchina produttiva grazie alla quale fu realizzata - un moto spontaneo per reagire a un dolore vero. Qualcosa di autentico, insomma, lontano dai featuring concepiti in vitro che caratterizzano le tante serate di gala che scandiscono i ritmi del music biz mondiale.

Quello che ci rimane, 26 anni dopo quell'incredibile giornata di musica, gioiosa come deve essere, nonostante tutto, sono esibizioni memorabili, che hanno visto star come Robert Plant, Guns N' Roses, David Bowie e molti altri (tra i quali anche il "nostro" Zucchero) confrontarsi con il regale repertorio della band rimasta orfana del proprio leggendario frontman. Nelle pagine che seguono, ecco una selezione dei migliori momenti del Freddie Mercury Tribute Concert: chi se li è persi allora, non se li perda adesso. Buona visione, e buon ascolto!