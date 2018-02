Lo storico disco del Dj, produttore e polistrumentista britannico "You’ve Come a Long Way Baby", uscito il 19 ottobre del 1998, si appresta a spegnere quest’anno le sue venti candeline. Il compleanno del secondo album dell’artista sarà celebrato con una ristampa, disponibile in formato cd ed lp, che verrà consegnata al mercato il prossimo 13 marzo. L’album di Norman Cook sarà proposto anche in una particolare edizione limitata “Meal Deal” consegnata all’interno di un cartone per la pizza. Nel box sarà inclusa anche una maglietta con la scritta “I’m #20 So Why Try Harder”.

L’ultimo album solista di Fatboy Slim, “Palookaville”, risale al 2004. Nel 2010 l’artista ha realizzato, in collaborazione con David Byrne, il disco “Here Lies Love”.