Non è decisamente un buon periodo, questo, per Marilyn Manson, che nel giro degli ultimi cinque mesi ha affrontato l’accusa di stupro e il conseguente allontanamento dalla band del bassista Twiggy Ramirez, un incidente sul palco che lo ha costretto temporaneamente alla sedia a rotelle e, soltanto ieri, la furia di un pubblico profondamento insoddisfatto dalla sua bizzarra performance a New York. La nuova batosta per il Reverendo arriva dal mondo dello spettacolo: l’attrice della serie Fox “House” Charlyne Yi ha dichiarato oggi, attraverso un tweet, che, in qualità di fan, Manson avrebbe fatto una visita sul set della serie durante le riprese dell’ultima stagione, importunando “praticamente ogni donna”. L’attrice ha lamentato anche il fatto di essere stata chiamata da Brian Warner “China man” e in un successivo tweet Yi ha espresso la speranza che Manson “venga aiutato”.

Non è un caso che la denuncia sia arrivata dopo il disastroso concerto newyorkese, che la donna ha identificato come l’episodio “scatenante”, che l’ha spinta a raccontare i retroscena di quell’incontro sul set. “Quando parli degli incidenti, diventi noto come la persona legata al molestatore, e quello diventa il tuo nome da quel momento in poi. Questo sovrasta la persona che sei”. Seguono diversi altri cinguettii che vedono l’attrice scagliarsi contro le molestie, il razzismo e la xenofobia in un paese in cui “la quantità di stronzate diventate normalità è disgustosa”.

Nell’ottobre 2017 Yi aveva fatto parlare di sé per le pubbliche accuse di razzismo rivolte all’attore e comico David Cross (Scary Movie 2).