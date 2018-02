Il giorno della laurea di suo figlio Amos in Ingegneria Aerospaziale all’Università di Pisa, Andrea Bocelli, impegnato in concerti oltreoceano, non ha potuto essere presente. Il cantante ha così dedicato al giovane un messaggio, “un pacchetto, che è figlio dei nostri tempi e che prende il nome di mail”, ma che noi leggiamo sulla sua pagina Facebook ufficiale, dove Bocelli ha condiviso il testo destinato al figliolo, al quale si rivolge con il diminutivo di “Amossino”.

“Quando ti ho conosciuto, poco più di vent'anni fa, un tempo che è passato con la velocità di un lampo, sollevandoti al petto, piano piano, per paura di farti male, in quell'istante ho capito che la mia vita era di colpo cambiata e che la vita di quel bimbo appena nato, che tenevo tra le braccia, già valeva più della mia stessa vita”, scrive Bocelli, che nel fare i migliori auguri ad Amos per il traguardo raggiunto ricorda di essere “sempre stato assai parco di lodi, convinto come sono, che le lodi non aiutino a crescere”. Ma, vien da dire, quanno ce vo ce vo, ed ecco che Bocelli saluta così il suo ragazzo:

Caro Amossino, sono molto felice, e spero che la nostra partecipazione emotiva sia così forte, così intensa, che si materializzi in qualche modo attorno a te e si faccia sentire, come se noi tutti fossimo là ad attenderti, all'ingresso di quella prestigiosissima Università, da cui esci a testa alta.

B R A V O ! ! !

