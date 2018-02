Dopo averci fatto ascoltare il singolo “Muted Beatings”, prima anticipazione del nuovo album “Francis Trouble”, che uscirà il prossimo 9 marzo, la chitarra degli Strokes ha condiviso un altro assaggio della sua quarta fatica discografica solista, il brano “Far Away Truths”. Potete ascoltarlo qui:

Il nuovo album di Albert Hammond Jr è un omaggio al suo fratello gemello, Francis, nato morto a causa di un aborto spontaneo.

La scorsa estate correva la voce, poi smentita, che gli Strokes fossero pronti per tornare sulle scene con un nuovo disco, per giunta con Rick Rubin alla produzione. Era stato il padre di Hammond a dichiararlo, autore lui stesso. L’indiscrezione non ha trovato conferma, in compenso non solo il nuovo disco di Hammond Jr. farà il suo ingresso nel mercato discografico, ma anche quello dei Voidz, capitanati da Julian Casablancas, voce degli Strokes, in uscita il 30 marzo. L’ultima canzone condivisa a nome della band, progetto solista di Casablancas, è stata “Pointlessness”, che vi avevamo fatto ascoltare qui.