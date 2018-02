L’unico componente fisso dei Nine Inch Nails ha condiviso in un post Facebook una playlist – disponibile su Spotify e Apple Music – da lui curata, intitolata “Better Alone”. Le tracce messe in fila da Trent Reznor – e diffuse, non a caso, lo scorso 14 febbraio, nel giorno di San Valentino - attingono tanto al repertorio della band industrial metal dell’Ohio quanto ai lavori di Reznor con il suo partner Atticus Ross. L’artista statunitense spiega, nel testo che accompagna la selezione, che le canzoni scelte, come recita anche il titolo della playlist, “sono intese per un ascolto in solitudine”. “Il buio è opzionale ma consigliato”, aggiunge Reznor.

Il musicista ha recentemente riletto - insieme a Ross - la colonna sonora di “Halloween” (1978), firmata da John Carpenter, film dal quale Reznor ha detto di essere stato per sempre cambiato.