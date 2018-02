Il rapper di Calvairate ha annunciato l’uscita del suo nuovo album intitolato “Mowgli - Il disco della giungla”. Il nuovo lavoro di Tedua è prodotto da Chris Nolan e uscirà il 2 marzo 2018 in streaming e dal 7 marzo in tutti i negozi di dischi e digital store.

Qui potete vedere la copertina del disco:

L’album è stato anticipato da due singoli: “La legge del più forte” e e “Burnout”, pubblicato lo scorso 2 febbraio. Qui di seguito potete vedere i video dei due pezzi:

Il disco sarà disponibile nelle seguenti versioni: Standard Jewelbox da 14 brani; CD Deluxe da 14 brani più 2 esclusivi (solo in fisico) in confezione speciale con special inserto di velluto sulla copertina e booklet; CD Deluxe da 14 brani più 2 esclusivi (solo in fisico) autografati (esclusiva Amazon in tiratura limitata); vinile da 14 brani in confezione speciale (tiratura limitata) e vinile da 14 brani in confezione speciale (tiratura limitata autografata esclusiva Amazon).

L’ultimo lavoro discografico di Tedua risale a gennaio del 2017, anno di uscita di "Orange county - california"