Il dj e producer Diplo ha annunciato l’uscita del suo primo EP da solista in cinque anni. "California", questo il nome dell’album, sarà disponibile dal 23 marzo ed è il seguito di “Revolution EP” del 2013 e include i contributi di DRAM ("Look Back") e MØ e Goldlink ("Get It Right").

Ecco la copertina di "California":

Thomas Wesley Pentz, meglio conosciuto come Diplo, ha collaborato con numerose star della musica internazionale come Britney Spears, Madonna, Shakira, Beyoncé, Justin Bieber, Usher, Big Sean, Snoop Dogg, Sean Paul e molti altri. Ha inoltre fondato, con il collega e produttore Switch, il gruppo dance hall Major Lazer.

Qui di seguito potete vedere il video di “Look Back (feat. DRAM)”:

Qui invece la tracklist di “California”:

1. Worry No More (feat. Lil Yachty & Santigold)

2. Suicidal (feat. Desiigner)

3. Look Back (feat. DRAM)

4. Wish (feat. Trippie Redd)

5. Color Blind (feat. Lil Xan)

6. Get It Right (feat MØ & GoldLink) [Remix]