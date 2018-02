Annie Clark, in arte St. Vincent, ha postato sul suo profilo Instagram un video della sua versione di “Tremor Christ”, dall’album “Vitalogy” (1994) dei Pearl Jam, accompagnato dal testo "Tremor Christ’ warmup in Asheville”. L’amore dell’artista per la band capitanata da Eddie Vedder è cosa nota: St. Vincent in passato aveva raccontato che il loro brano “Jeremy” le ha cambiato la vita. Nel 2013, insieme alla cantante e attrice Carrie Brownstein, l’artista aveva accompagnato i Pearl Jam sul palco nell’esecuzione di “Rockin’ In The Free World” di Neil Young. Ecco il video pubblicato da St. Vincent:

La musicista è tornata sulle scene lo scorso anno con il suo “Masseduction”, anticipato dai singoli “New York”, “Los Ageless” e “Pills”, ed è attualmente impegnata nella branca Nordamericana del tour a supporto del disco.