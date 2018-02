È uscito oggi “L’Anticristo”, l’ultima fatica della band capitanata da Enrico Ruggeri, comprensiva del brano “Lettera dal Duca”, presentato dal gruppo alla sessantottesima edizione, tenutasi la scorsa settimana, del Festival di Sanremo. Dopo un incontro con il pubblico alla Feltrinelli milanese di piazza Piemonte il prossimo 22 febbraio, i Decibel daranno il via, nel mese di aprile, al tour nei teatri italiani a supporto del disco. Ecco le tappe – in aggiornamento - della band:

13 aprile - Senigallia (An) - Teatro La Fenice

14 aprile - Torino - Teatro Colosseo

26 aprile - Pisa - Teatro Verdi

28 aprile - Sanremo (IM) - Casinò Roof

5 maggio - Vicenza - Teatro Comunale

15 maggio - Roma - Parco della Musica

20 maggio - Milano - Teatro Nazionale

Riportiamo di seguito anche la tracklist dell’album, uscito in versione cd e doppio lp, quest’ultimo arricchito dalle bonus track "Londra" ed "Elephant Man". In esclusiva su Amazon è disponibile anche il 45 giri di “Lettera dal Duca”.

Cd:

"Choral in E Min"

"L'Anticristo"

"Lettera dal Duca"

"Baby Jane"

"My Acid Queen"

"La Banca"

"La Città Fantasma"

"Sally Go Round"

"15 Minuti"

"Lo Sconosciuto"

"La Belle Epoque"

"Il Sacro Fuoco degli Dei”

"Buonanotte"

Lp:

LP1 (Side A) - "Choral in E Min", "L'Anticristo", "My Acid Queen", "La Banca"

LP1 (Side B) - "Lettera dal Duca", "Baby Jane","Sally Go Round", "La Città Fantasma"

LP2 (Side A) - "Il Sacro Fuoco degli Dei", "La Belle Epoque", "15 Minuti", "Lo Sconosciuto"

LP2 (Side B) - "Elephant Man", "Londra", "Buonanotte"