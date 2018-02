Lady Gaga fa un’ottima figura nella classifica dei tour più redditizi stilata dalla testata americana Billboard con 95 milioni di dollari per 841,935 biglietti venduti nell’ambito della tournée del suo “Joanne World Tour”, iniziato il primo di agosto in Canada e bruscamente interrotto a causa dei problemi di salute dell’artista statunitense. L’ultimo concerto della branca europea del tour è stato quello dello scorso primo febbraio a Birmingham, in Inghilterra.

Con le sole date europee di Barcellona, Milano, Amsterdam, Antwerp, Amburgo e con la doppietta di Birmingham, Gaga ha incassato più di 9 milioni di dollari: tutte e sette le performance (Barcellona, la più redditizia, si colloca in quarta posizione) compaiono nei primi 15 posti dell’ultimo aggiornamento della classifica Billboard dei più importanti tour internazionali in termini di affluenze e incassi. Le date che hanno garantito più incassi alla pop star sono state quelle negli stadi, come il Citi Field di New York, dove con due soli concerti Gaga ha accumulato 9,5 milioni di dollari.

Paragonato con gli altri grossi tour dell'artista – “Monster Ball” (2009-2011), “Born This Way” (2012-2013) e “ArtRave: The Artpop Ball” (2014) - quello di “Joanne” si piazza al primo posto dei tour più redditizi della popstar se ci basiamo sulla media di incassi per spettacolo, secondo i dati di Billboard. I suoi guadagni nelle arene sono infatti stati più redditizi del 7% per concerto rispetto a “Born This Way”, del 28% rispetto a “Monster Ball” e del 35% se paragonati a “ArtRave”. Il tour di maggiore successo della cantante statunitense, in termini di incassi, resta il “Monster Ball Tour” con il conteggio finale di 229, 727,960 milioni di dollari. Il nome di Gaga non compare comunque nella top 20 dei tour con i maggiori incassi di sempre, capitanata dal “360° Tour” degli U2, seguiti, alle posizioni 2, 3 e 4, nell’ordine da Rolling Stones, Coldplay e Guns N’ Roses.

A causa delle difficoltà fisiche riscontrate dall’artista, Gaga e il suo staff hanno dovuto annullare dieci date della tournée a supporto di "Joanne" in Europa, Svizzera, Gran Bretagna e Brasile.

Alla fine dell’anno l’artista – salute permettendo - ha in programma una residency al Park Theater di Las Vegas, che Gaga aveva definito “il sogno di una vita”.