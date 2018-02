Il luogo è lo stesso hotel milanese dove i Pooh, 15 mesi fa, tennero l’ultima conferenza stampa prima di sciogliersi. Ma è cambiato tutto, e non c’è traccia di nostalgia nelle parole di Red Canzian: il bassista oggi, 16 febbraio, ha radunato i giornalisti per presentare il suo terzo disco solista e il primo dopo la fine della band, "Testimone del tempo".

Si guarda avanti e non nasconde l'entusiasmo quando racconta l’album: “E’ stato fatto alla vecchia, nel mio studio, parlando con i musicisti, suonando le canzoni finché non funzionavano. Nessuna traccia di elettronica”, spiega.

Il disco contiene testi dell’amico Miki Porru, ma anche di colleghi come Ivano Fossati (già autore per il disco precedente “L’istinto e le stelle” del 2014) ma anche Renato Zero, Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Fabio Ilacqua (autore per Gabbani - con cui Canzian ora condivide la casa discografica, avendo firmato per BMG Rights).

E riscopre il suo lato rock, come già dimostrato con “Ognuno ha il suo racconto”, brano presentato a Sanremo (e da cui arriva il titolo). La cosa più sorprendente è proprio “Cantico”, la suite finale prog co-firmato da Renato Zero, in cui recupera le sue origini con i Capsicum Red.

“Testimone del tempo” mette assieme canzoni e idee che vanno indietro negli anni, anche se le canzoni sono state scritte solo dopo lo scioglimento della band. “Certe cose che scrivevo per i Pooh erano pensate per il gruppo e venivamo ovviamente adattate e modificate per la band, è normale”, racconta Red delle differenza di scrittura. “Così come è normale che certe cose più rock venissero messe da parte. Non mi sono mai sentito mai tarpato le ali, era una collaborazione e ci siamo dati tanto a vicenda. Ma oggi che sto iniziando un mio percorso, è altrettanto normale che io vada alla ricerca della musica che mi ha fatto innamorare di questo mestiere. Immaginateci come cose singole, siamo uomini. Abbiamo avuto una bella storia, adesso ne cominciano altre forse più piccole, ma altrettanto belle perché nascono da un amore per la musica”, chiosa.

La sua passione per la musica sarà ancora più evidente nello show che porterà in giro a partire dalla primavera (prodotto da F&P, che già organizzava i concerti dei Pooh). “Sarà uno show che parte dalla musica che ascoltavo da bambino, canzoni che hanno cambiato il mondo, da “Tutti frutti” a “She loves you”, assieme a visual e filmati d’epoca. Uno spettacolo che racconta la grande musica del mondo. Voglio prendere per mano la gente: per chi lo ha vissuto sarà un ripasso, per chi non lo ha vissuto, l’opportunità di conoscere un periodo e un mondo incredibile”.

Queste le date dei tour:

4 Maggio – Gran Teatro Geox Di Padova

5 Maggio – Gran Teatro Morato Di Brescia

7 Maggio – Teatro Nuovo Giovanni Da Udine Di Udine

9 Maggio – Teatro Creberg Di Bergamo

12 Maggio – Teatro Colosseo Di Torino

13 Maggio – Teatro Openjobmetis Di Varese

16 Maggio – Teatro Augusteo Di Napoli

18 Maggio – Teatro Verdi Di Firenze

19 Maggio – Teatro Lyrick Di Assisi

20 Maggio – Auditorium Parco Della Musica Di Roma

22 Maggio – Teatro Metropolitan Di Catania

23 Maggio – Teatro Golden Di Palermo

25 Maggio – Teatro Team Di Bari

27 Maggio – Teatro Degli Arcimboldi Di Milano