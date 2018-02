Le Haim arrivano per la prima volta in Italia, in concerto. Il trio composto dalle sorelle Este, Danielle e Alana il prossimo 3 giugno si esibirà sul palco del Fabrique di Milano per la loro prima - e unica, almeno per il momento - data italiana.

Per chi non ne avesse mai sentito parlare: le Haim hanno debuttato come gruppo spalla per Edward Sharpe & The Magnetic Zero e per Kesha. Nel 2012, poi, hanno pubblicato il loro primo EP, "Forever", un mix tra suoni rock e altri più elettronici, seguito dall'album d'esordio "Days are gone" (grazie al quale hanno ottenuto una nomination ai BRIT Awards come "Best international group" nel 2014 e una ai Grammy Awards come "Best new artist" nel 2015).

Dal 2014 ad oggi le Haim hanno collezionato una serie di collaborazioni: da Taylor Swift a Florence + The Machine, passando per Stevie Nicks e Calvin Harris. Lo scorso luglio è uscito il loro ultimo album, "Something to tell you".

I biglietti per il concerto del 3 giugno al Fabrique di Milano saranno disponibili in esclusiva per 48 ore Artist Presale a partire dalle ore 10 di mercoledì 21 febbraio e in esclusiva 24 ore Vivo Club Presale dalle ore 10 di giovedì 22 febbraio. A partire dalle ore 10 di venerdì 23 febbraio sarà possibile acquistarli in tutti i punti vendita Ticketone, mentre nelle prevendite autorizzate saranno disponibili dalle ore 10 di lunedì 26 febbraio. Il prezzo è di 26 euro a tagliando (più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali).