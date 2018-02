Torneranni in Italia gli Imagine Dragons: la band statunitense formata da Dan Reynolds, Wayne Sermon, Ben McKee e Daniel Platzman annuncerà a breve un concerto Italiano per settembre, a Milano - secondo quanto risulta a Rockol.

L'ufficializzazione della data (con luogo e prevendite) dovrebbe arrivare nei prossimi giorni (invece per la comunicazione delle date di Thom Yorke, anche queste rivelate da Rockol in anteprima, bisoga attendere ancora un poco).

La band ha pubblicato l'ultimo album "Evolve" nel 2017, seguito da un EP acustico la scorsa estate. Proprio la scorsa estate si era esibita in italia, a Lucca (qua la nostra recensione) e a Verona. Secondo quanto lasciato intendere attraverso i propri canali social, gli Imagine Dragons potrebbero pubblicare a breve un nuovo singolo, "Next to me".