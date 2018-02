I Chainsmokers hanno pubblicato un nuovo singolo e il relativo videoclip. La canzone si intitola "You own me" e esce a distanza di poche settimane dal precedente singolo del duo, "Sick boy": i due pezzi, a detta degli stessi Chainsmokers, compongono il lato a e il lato b di un ideale 45 giri.

"You own me" è la seconda canzone pubblicata dal duo di produttori non inclusa all'interno dell'album d'esordio "Memories... Do not open", uscito lo scorso anno. Non è stato fatto sapere se "Sick boy" e "You own me" faranno parte di un nuovo album o se invece resteranno solamente dei singoli.

Il prossimo luglio i Chainsmokers suoneranno in Italia, ospiti dell'Umbria Jazz di Perugia.