Quello che sembrava dovesse essere lo svago di un paio di amici è diventata una cosa abbastanza seria e duratura. Stiamo parlando degli Hollywood Vampires, il supergruppo formato da Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry più un nutrito gruppo di amici. Nel 2015 pubblicarono un eponimo album e molti pensarono che, buon risultato dell'operazione a parte, la vicenda potesse dirsi conclusa lì.

Non fu proprio così, gli Hollywood Vampires le loro canzoni le portarono in tour. E al primo album ora pare ne segua un secondo. Ha infatti dichiarato a Billboard Alice Cooper: “Stiamo tutti scrivendo, non lavoreremo all'album fino all'estate, poi andremo in fretta perché abbiamo un sacco di canzoni". Cooper dice che tutti sono molto entusiasti e sull’attore Johnny Depp: "Johnny ha fatto cinque film l'anno scorso così da tenersi libero e la band è davvero ansiosa di stare insieme".

La lista di ospiti illustri nel primo album è stata particolarmente nutrita e Cooper sottolinea: "Mi piace sempre l'idea che i Vampires siano la bar band più costosa del mondo. Se qualcuno vuole salire sul palco e suonare con noi, se conoscono le canzoni e si adattano, che vengano. Se un Jimmy Page potesse venire a suonare con noi, o un Jeff Beck o uno di questi ragazzi, per fare un paio di canzoni, ci starebbero bene nel mondo dei Vampires, perché hanno vissuto quell'epoca là".

Questa estate gli Hollywood Vampires saranno in tour in Italia. Due gli appuntamenti previsti: il 7 luglio in Piazza Napoleone a Lucca e l’8 all’Ippodromo delle Capannelle di Roma.