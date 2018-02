La piattaforma Spotify sta testando alcuni aggiornamenti e nuove funzionalità. Questa cosa è stata segnalata a Music Ally da un utente Android inglese su un test riguardante la funzionalità piuttosto che la forma.

Effettivamente, si tratta di una modifica al modo in cui si ordina lo Spotify gratuito sui dispositivi mobili. L’utente dice a Music Ally: "750 brani on-demand ruotano in 15 playlist che cambiano continuamente. Le playlist shuffle con il simbolo blu sono ancora soggette a restrizioni shuffle, ma Spotify rende disponibili molte delle sue playlist personalizzate completamente on demand".

Contattata da Music Ally, Spotify ha confermato che si tratta di un test, ma non ha fornito ulteriori dettagli al riguardo. Un portavoce di Spotify ha infatti dichiarato: "A Spotify eseguiamo regolarmente una serie di test nel tentativo di migliorare la nostra esperienza utente. Alcuni di questi test poi aprono la strada per nuove esperienze, altri servono solo da importante lezione. In questo caso non commentiamo i test."