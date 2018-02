Dovrebbe essere andata più o meno così: Joseph Arthur si trovava in Messico quando ha incontrato l’ex chitarrista dei R.E.M. Peter Buck. Come racconta Buck a Rolling Stone: "Gli dissi una cosa tipo, ‘Vieni a nuotare!’". Arthur allora tornò in Baja California a casa di Buck, un paio di chitarre per strimpellare a casa di un musicista ci sono sempre ed ecco nato un duo musicale nuovo di zecca battezzato Arthur Buck. I due hanno quindi firmato un contratto con la New West Records ed entro la fine dell’anno dovrebbe raggiungere il mercato un album.

Dice Buck che hanno trovato una immediata intesa tra loro. Hanno improvvisato otto nuove canzoni in otto ore senza trascriverle, Buck sostiene di avere una buona memoria per le canzoni che vale la pena vengano ricordate, e tre giorni dopo hanno suonato in un locale, lì in Messico, per la prima volta come Arthur Buck: “Tutto è stato molto spontaneo e, a suo modo, magico. Essendo lì eravamo disconnessi da tutto.”