Carmen Consoli ha annunciato un concerto-evento che il prossimo 1° giugno la vedrà esibirsi dal vivo insieme ad alcuni ospiti nella sua Catania.

L'evento, battezzato "Carmen Consoli & Friends", sarà ospitato da Villa Bellini, uno dei parchi della città che ha dato i natali alla "cantantessa". Di questo concerto-evento Consoli "sarà l'anima artistica", come si legge dal comunicato stampa, e "sta invitando gli artisti incrociati in oltre vent'anni di carriera". Che sono parecchi: da Mario Venuti (insieme al quale ha collaborato in più riprese: nel 1998 hanno inciso insieme "Mai come ieri", nel 2009 "La vita come viene") agli Afterhours (insieme ai quali ha recentemente inciso una nuova versione della loro "Bianca"), passando per Paola Turci, Luca Madonia, Franco Battiato (insieme al cantautore siciliano ha duettato su "Tutto l'universo obbedisce all'amore"), Tiziano Ferro (che nel 2010 ha firmato le musiche della sua "Guarda l'alba" e che nel 2016 ha voluto la cantautrice al suo fianco in "Il conforto").

Senza dimenticare i compagni di scuderia Max Gazzé e Daniele Silvestri, insieme ai quali Consoli è stata recentemente impegnata dal vivo a Barolo e a Roma.

I biglietti per il concerto-evento sono disponibili in prevendita da oggi, giovedì 15 febbraio.