Il cantautore e rapper statunitense ha pubblicato oggi la cover del brano “Moon River”, classico degli anni sessanta composto da Johnny Mercer e Henry Mancini.

Qui di seguito potete ascoltare la versione di Ocean:

Il brano fa parte della colonna sonora del film "Colazione da Tiffany" del 1961, dove viene cantato da Audrey Hepburn. “Moon River” ha vinto l'oscar alla migliore canzone del 1962 e i premi Grammys come Record of the Year e Song of the Year.

Qui la scena del film dove Audrey Hepburn interpreta il brano:

Sono tantissime le cover della canzone che si sono susseguite negli anni, ricordiamo quelle di Art Blakey, Jerry Butler, Ray Conniff, Frank Sinatra, Bobby Darin, Louis Armstrong, Paul Anka, Sarah Vaughan, Morrissey, Mina e R.E.M.

L’ultimo album di Frank Ocean è l’acclamato “Blonde”, uscito nell’estate del 2016.