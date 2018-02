La regina del burlesque, nota ai seguaci del rock per essere stata compagna di Marilyn Manson, si appresta a pubblicare il suo album d'esordio. Il primo disco di Dita Von Teese, intitolato proprio "Dita Von Teese", uscirà questo venerdì, 16 febbraio: lo anticipa un nuovo singolo, il secondo dopo "Rendez-vous", pubblicato lo scorso novembre. La nuova canzone è "Porcelaine", realizzata dalla Von Teese in collaborazione con il cantautore Sébastien Tellier, che ha interamente scritto e prodotto il disco della spogliarellista.

Ascolta qui sotto "Porcelaine":

Questa la copertina dell'album d'esordio di Dita Von Teese - più sotto, la tracklist

"Sparkling rain""Rendez-vous""La vie est un jeu""My lips on your lips""Bird of prey""Parfum""Fevers and candles""Saticula""Dangerous guy""Porcelaine"