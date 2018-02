Dua Lipa ha conquistato un importante record su YouTube. Il videoclip di "New rules", la sua hit, ha raggiunto quota un miliardo di visualizzazioni sulla popolare piattaforma: la cantautrice britannica è così diventata la più giovane cantante di sesso femminile che con un videoclip è riuscita a raggiungere il miliardo di views su YouTube. Dua Lipa ha comunicato la notizia ai suoi fan con un post pubblicato sul suo account Instagram ufficiale: "Ho risposto al telefono e ho scoperto che sono la più giovane cantante ad aver raggiunto un miliardo di visualizzazioni con un video musicale".

In rete, intanto, è stato pubblicato un video della partecipazione di Dua Lipa alla Live Lounge di BBC Radio1: per l'occasione, la cantante ha reinterpretato "Do I wanna know?" degli Arctic Monkeys.