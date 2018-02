Per l'ennesima volta, lasciate ogni speranza. Neanche il cinquantesimo anniversario dalla nascita della band è riuscita a convincere i membri superstiti a celebrare i Led Zeppelin e a riportarli assieme su un palco. L'unica attività prevista dalla band rimane quella di ripubblicare “How The West Was Won” (2003).

Jimmy Page è tornato sulla questione in un'intervista a Planet Rock Magazine. E ancora una volta, come spesso nel passato recente, ha espresso il suo disappunto. Alla domanda: "è possibile un concerto per i 50 anni?", ha risposto:

Ne dubito fortemente. Basta vedere i fatti: abbiamo superato il decimo anniversario del concerto alla O2 arena, dove siamo riusciti a fare un show serio. Questa è l'unica cosa che abbiamo fatto per così tanto tempo, quindi dubito fortemente che faremo qualsiasi altra cosa. Penso davvero che il tempo sia passato.

Recentemente Robert Plant aveva chiuso la porta: "Anche io ho la band nel cuore. Nessuno più di me. Ma non voglio fare un torto a nessuno".

“How The West Was Won” sarà disponibile dal 23 marzo in diverse versioni 4 LP, da 3 CD, deluxe da 4 LP, 3 CD e 1 DVD e in audio blu-ray. Il cofanetto deluxe include anche una stampa e una card per scaricare l’audio del disco in alta definizione, il tutto curato da Jimmy Page.

La ristampa dell’album del 2003 rientra tra le iniziative di celebrazione del cinquantesimo della band, che includono la pubblicazione di brani inediti e il lancio sul mercato del volume di fotografie “Led Zeppelin Live Times”.