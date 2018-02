Nuova prova in studio per i They Might Be Giants, che continuano per la loro strada fatta di pop stralunato, alt pop, esperimenti e bizzarrie. Un album per fan - che resteranno senza dubbio colpiti.

John Flansburgh e John Linnell, ossia il cuore pulsante dei They Might Be Giants non sono certo due che soffrono di blocco creativo. Lo dimostrano almeno una ventina di album in oltre 30 anni di attività, per non parlare dei singoli, i brani estemporanei, i progetti one-shot, le colonne sonore, i jingle… insomma questi due sembrano avere il proverbiale argento vivo dentro – qualunque cosa sia (ok, lo so: è il mercurio).

