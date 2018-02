La band aretina ha annunciato la data di uscita e i dettagli del nuovo album: Desert Yacht Club" arriverà il 9 marzo. Prodotto dal fido Fabrizio Barbacci, deve il titolo oasi creativa fondata da Alessandro Giuliano nel deserto di Joshua Tree in California. Spiega la band:

Ebbene sì, ancora una volta, la California. Per molti versi, molto dell’immaginario con cui ci siamo presentati al mondo più di vent’anni fa era iniziato proprio da lì, per poi trasformarsi in un rapporto che, tra arrivederci e clamorosi ritorni, ci aveva tenuti sempre legati a quei luoghi così densi di mitologia. Sapete come funzionano queste cose, certi amori non finiscono mai.

Ecco la copertina e la tracklist. La band ha alcuni concerti annunciati: 10 aprile alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bo), il 12 aprile al Palalottomatica di Roma e il 14 aprile al Mediolanum Forum di Assago (Mi).

Tracklist

1. Siamo Ancora Qua

2. No Problem

3. Scritto Sulla Pelle

4. Non Torneranno Più

5. Voglio Stare Bene

6. La Rivoluzione E’ Avere 20 Anni

7. Milano Stanotte

8. Ho Scelto Te

9. Adios Paranoia

10. Talkin' To You (Featuring Ensi)

11. Aspettando L'Alba