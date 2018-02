Dai R.E.M. a Neil Young, dai Pink Floyd ai Beatles (o a i loro eredi): 214 artisti, il gotha del rock americano, ha comprato due pagine su Politico per sollecitare da parte del Congresso degli Stati Uniti l'approvazione del "Classics Act", una legge che porterebbe al riconoscimento di diritti d'autore non pagati dalle radio, chiudendo un "buco" nella legislazione attuale.

Ecco il testo dell'appello (che vedete nella foto sopra, con i relativi nomi).

La radio digitale guadagna miliardi di dollari all'anno dalla musica incisa prima del 15 febbraio 1972.

Tuttavia, a causa di un'ambiguità nelle leggi statali e federali sul copyright, gli artisti e i titolari di copyright che hanno creato quella musica non ricevono nulla per l'uso del loro lavoro.

Il Classics Act (H.R 3301 / S. 2393) correggerebbe questa ingiustizia e assicurerà che musicisti e cantanti che hanno realizzato quelle canzoni senza tempo vedano finalmente riconosciuti i loro diritti.

Esortiamo il Congresso ad approvare rapidamente la legge CLASSICS e altre riforme per artisti.

L'annuncio segna l'inizio di una solida campagna di advocacy da parte di artisti e leader della comunità musicale A2IM, American Federation of Musicians, Content Creators Coalition, MusicFIRST Coalition, Recording Academy, Recording Industry Association of America, SAG-AFTRA e SoundExchange.