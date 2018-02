Un singolo inedito per Ryan Adams, pubblicato oggi, 14 febbraio: "Baby, I love you" è, fin dal titolo, una canzone a tema per la giornata di San Valentino.

Il brano è stato condiviso dal cantante americano sulle principali piattaforme digitali: suona come una canzone dalle sessioni di "Prisoner", ultimo album di studio uscito più o meno un anno fa, a cui Adams diede un seguito con la raccolta "Prisoner B-sides", sempre dalle stesse registrazioni.

Adams non è nuovo a questo tipo di uscite: con la sua etichetta Pax-Am pubblica spesso singoli estemporanei, in vinile 7" e digitale: tra il 2009 e il 2014 ne ha pubblicati una decina, per un totale di quasi 30 canzoni rimaste inedite sugli album tradizionali.

Si può ascoltare qua: