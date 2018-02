L’occasione è stata il concerto di beneficienza “One Classy Night in Seattle” della sera scorsa, che ha raccolto sul palco diverse rock star a sostegno della raccolta fondi organizzata da Cancer for College, una no profit che garantisce borse di studio agli studenti che hanno fronteggiato il cancro.

Tra i performers coinvolti nell’iniziativa c’erano il frontman dei Pearl Jam Eddie Vedder, Chad Smith, Will Farrell, Brandi Carlile e Mike McReady, che insieme si sono esibiti in una cover di “Personal Jesus”, singolo dei Depeche Mode dal settimo album in studio della band, “Violator” (1989).

Se siete curiosi, ecco il video della performance: