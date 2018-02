La società di networking 2Pears ha annunciato un nuovo evento, previsto per il prossimo 28 febbraio a Londra, sulle prossime sfide del mercato musicale in ambito di diritti di licenza, sincronizzazione e nuovi formati dei contenuti nei quali la musica viene proposta e fruita. “Music 4.5 – Sync, the evolving deals” – questo il nome dell’iniziativa, che fa seguito a "Music 4.5: The Rise of Video", tenutasi nell’ottobre 2013 – sarà struttura in presentazioni e tavole rotonde, con un focus particolare sul ruolo di brand, etichette, creatori di contenuti e intelligenza artificiale nell’incontro che sarà tenuto da Cliff Fluet, partner di Lewis Silkin.

Tutte le informazioni su “Music 4.5 – Sync, the evolving deals” sono disponibili a questo indirizzo.