I Rainbow di Ritchie Blackmore - tornati sulle scene lo scorso mese di maggio, dopo 22 anni, con due nuove canzoni - lanceranno sul mercato il prossimo aprile quella che definiscono “la più eccezionale raccolta mai pubblicata” del materiale dalla band hard & heavy, dal titolo “Memories in Rock II”, comprensiva delle hit dei Rainbow e delle canzoni più amate dai fan, ma anche di una selezione dei brani che Blackmore ha messo a segno con i Deep Purple.

Sebbene non sia stato specificato, il prodotto sembra proprio essere l’ideale seguito di “Memories in Rock”, album live – il quinto per la band - uscito nel 2017. Questo secondo capitolo, che include un cd e un dvd, vedrà “Blackmore alla chitarra accanto al cantante Ronnie Romero, al batterista David Keith, al bassista Bob Nouveau, al tastierista Jens Johanssens e alle coriste Candice Night [moglie di Blackmore, ndr] e Lady Lynn”.

La scorsa estate l’ex chitarrista dei Deep Purple ha pubblicato anche un doppio album per celebrare i vent’anni dei Blackmore’s Night, progetto musicale renaissance rock che coinvolge anche la moglie di Blackmore, Candice Night.

Ecco la tracklist di “Memories in Rock II”:

"Over the Rainbow"

"Spotlight Kid"

"I Surrender"

"Mistreated"

"Since You've Been Gone"

"Man on the Silver Mountain/Woman from Tokyo"

"16th Century Greensleeves"

"Soldier of Fortune"

"Perfect Strangers"

"Difficult to Cure"

"All Night Long"

"Child in Time"

"Stargazer"

"Long Live Rock'n'Roll/Lazy"

"Catch the Rainbow"

"Black Night"

"Carry On Jon"

"Temple of the King"

"Smoke on the Water"

"Waiting for a Sign"