In attesa dell’annuncio ufficiale del ritorno degli Smashing Pumpkins, D’Arcy Wretzky, che nella storica formazione della band imbracciava il basso, non si rassegna all’esclusione dalla reunion. Dopo aver espresso la sua delusione nei giorni scorsi, la bassista è tornata sul progetto Corgan-Iha-Chamberlin sostenendo di non essere mai stata contattata in merito, smentendo quanto detto da un portavoce del gruppo, e confermato da Billy Corgan, che aveva parlato di continui rifiuti da parte della musicista alle proposte di partecipare alla reunion. D’Arcy Wretzky racconta invece una diversa versione dei fatti: il frontman degli Smashing Pumpkins le avrebbe effettivamente parlato dei loro piani, rassicurandola sul suo coinvolgimento, per poi però ritirare l’offerta dicendole che gli altri componenti del gruppo non la volevano nella band.

Nell’ultima intervista rilasciata, ad Alternative Nation, sulla vicenda, la bassista sfoga tutta la sua rabbia ribadendo quanto avrebbe desiderato partecipare al ritorno dei Pumpkins, facendo notare quanto al momento lei sia “più in forma di tutti loro” e facendo notare quanto il cantante sia cambiato da quando ha avuto un figlio. “Non ero del tutto consapevole di un sacco di stranezze, come il fatto che appoggia Trump. Cosa?”, dichiara la bassista. Per poi aggiungere: “Penso onestamente che potrebbe avere un tumore al cervello. È sempre stato insopportabile”. L’artista punta poi il dito contro quanto Corgan avrebbe detto anni fa proposito di un ritorno sulle scene del gruppo: “Bill diceva sempre, ‘Oh, non farò mai sempicemente una reunion per suonare le vecchie canzoni solo per soldi’. È esattamente quello che sta succedendo adesso”. Conclude, infine, D’Arcy Wretzky: “Lui [Corgan] non mi perdonerà. Voleva che facessi quello che voleva lui, ed è furioso perché ho detto la verità. Lui la chiama la ‘tua’ verità”.