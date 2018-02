Brandon Flowers e compagni hanno omaggiato i Cure e il loro leader Robert Smith con una cover di “Push”, contenuta nel sesto album in studio della band britannica, “The Head on the Door” (1985). Non è stato, però, solo un tributo in musica quello prestato durante l’esibizione del gruppo alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City: la voce dei Killers ha infatti ricordato di quando suo fratello gli fece conoscere i Cure, prestandogli le loro cassette. Nella stessa arena, Brandon tornò poi a vedere la band in azione: “È stato meraviglioso e ho avuto un’esperienza meravigliosa”, ha detto ai presenti. Infine, poco prima di attaccare con le prime note di “Push”, il cantante statunitense ha introdotto così il brano:

Hanno suonato questa canzone, “Push”. Sono stato convertito, sono stato ufficialmente convertito e battezzato da questa canzone, “Push”.

La band di Las Vegas si esibirà nella Penisola la prossima estate con due date, al Rock In Roma, nella Capitale (20 giugno 2018), e agli I-Days di Milano (21 giugno 2018).