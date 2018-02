Il bassista e cantante dei Kiss ha annunciato che la prossima estate pubblicherà un libro sul Club 27, termine con il quale si fa riferimento ai musicisti, sorprendentemente numerosi nella galassia rock, che hanno perso la vita all’età di 27 anni. Dal momento che, tra questi, ci sono nomi del calibro di Kurt Cobain, Jim Morrison, Janis Joplin e Jimi Hendrix, per citarne solamente alcuni, la tragica coincidenza non è passata inosservata, portando negli anni alle più diverse speculazioni e alla diffusione del termine Club 27 (o 27 Club o Club of 27). Gene Simmons, con “27: The Legend and Mythology of the 27 Club”, si propone di indagare il momento in cui “diventi ricco e famoso e tutti ti ammirano”, chidendosi: “Cos’è quella cosa che porta le persone a distruggersi da sole, ad arrivare alla morte? Cos’è?”.

Il libro, che uscirà il 14 agosto per l’editore powerHouse Books, non è il primo a portare la firma di Simmons: il volume “On Power” è uscito solo lo scorso anno, mentre “Me, Inc.: build an army of one, unleash your inner rock god, win in life and business” è stato pubblicato nel 2014. Entrambe le pubblicazioni del musicista, come suggeriscono anche i rispettivi titoli, trattano tematiche legate al potere, alla ricchezza, a come raggiungerli e conservarli.