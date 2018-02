La nuova uscita discografica del cantautore romano, lanciata sul mercato lo scorso 9 febbraio, in pieno Festival di Sanremo, e inclusiva del brano “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” – presentato all’ultima edizione della kermesse della canzone italiana – è anche al centro di un videogame tematico, che ruota intorno agli spunti sviluppati da “Alchemaya”. Il videogioco, che ha come protagonista Gazzè stesso, è disponibile gratuitamente sul sito del musicista. La colonna sonora, come immaginerete, rimanda ai brani del disco. L'obiettivo del gioco sarà quello di aiutare l'artista, in missione tra le stelle, a recuperare più oro possibile per gli Anunnaki, alieni che entrano in contatto con l'uomo per arricchirlo e migliorarlo.

La voce di “Il timido ubriaco” porterà in tour il suo “Alchemaya” dal prossimo 5 agosto, con una prima data alle Terme di Caracalla di Roma. Tutte le altre tappe le trovate qui.