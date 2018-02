Slitta di una settimana la data d'inizio del nuovo programma condotto dal leader degli Afterhours Manuel Agnelli: “Ossigeno” andrà in onda dal 22 febbraio in seconda serata su Rai 3 e non più il 15 febbraio.

Come si legge ne comunicato stampa, tra i molti ospiti del programma ci sono Paolo Bonolis e Claudio Santamaria, scrittori come Paolo Giordano, cantanti della scena internazionale come Joan As Police Woman e cantanti italiani come Vasco Brondi. Cinque puntate in seconda serata, costruite attorno a temi ispirati dai protagonisti in studio, con l'obiettivo preciso e dichiarato di utilizzare la musica come strumento per realizzare un programma dove si suona musica al di fuori del comune, ma che va oltre la musica.

Le esibizioni musicali si alterneranno alla parte di talk; così come avviene con le parole, Manuel Agnelli si racconterà in musica. Alla direzione musicale ci sarà Rodrigo D’Erasmo, musicista, compositore, polistrumentista e membro storico degli Afterhours.

“Ossigeno” è realizzato da Arcobaleno Tre. Gli autori sono Manuel Agnelli, Paolo Biamonte, Massimo Martelli, Sergio Rubino, la direzione musicale è di Rodrigo D’Erasmo, la regia è affidata a Gaetano Morbioli e la direzione della fotografia è di Massimo Pascucci.