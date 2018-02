Nell’ambito della rassegna di eventi di Casa SIAE – AREA Sanremo, SIAE e TIMMUSIC hanno annunciato che sarà̀ data visibilità ai nomi degli autori dei brani musicali disponibili sulla piattaforma di musica digitale di TIM.

Ecco quanto commentato Filippo Sugar, Presidente di SIAE:

Da anni SIAE è impegnata in una battaglia a 360 gradi a tutela del diritto d’autore, perché tutelare questo diritto significa non solo dare visibilità e giusta riconoscibilità alle opere ma anche valorizzarle sotto il profilo economico e garantire la giusta remunerazione a coloro che le hanno create

Prosegue Sugar: “Per questo chiediamo sempre agli utilizzatori, digitali e non, di dare visibilità agli autori senza i quali non ci sarebbero le canzoni che ascoltiamo ogni giorno in radio, in tv o attraverso il nostro smartphone”.

Nei prossimi mesi TIMMUSIC indicherà, in collaborazione con SIAE, i nomi degli autori delle canzoni offerte in streaming. “TIMMUSIC conferma con questa iniziativa il proprio impegno per la valorizzazione della musica italiana, degli autori e degli artisti”, ha dichiarato Daniela Biscarini, Responsabile Multimedia Entertainment & Consumer Digital Services di TIM.