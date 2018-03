Nashville sta agli Stati Uniti come Napoli sta al Mediterraneo. Non è un'esagerazione, né una forzatura: così come la capitale del Tennessee sta al centro della confederazione di stati della quale è diventata indiscussa capitale musicale, a Napoli - a mezza strada tra Spagna e Libano, tra Croazia e Tunisia - sono confluiti stili, istanze, attitudini che negli anni sono stati in grado di costruire una tradizione musicale unica non solo nel nostro Paese, ma nel mondo intero. Ed è questo l'humus nel quale è nato e cresciuto Enzo Avitabile, figura di primissimo piano non del jazz, della fusion e del soul "made in Naples", ma del panorama musicale tricolore, senza distinzioni di generi. Una sorta di pontiere tra passato - esplorato, negli ultimi anni, attraverso un meticoloso studio della canzone tradizionale partenopea e non - e futuro, sempre e comunque con una personalità forte e riconoscibilissima, esattamente come quella della città che gli ha dato i natali.

Enzo nasce nel capoluogo campano nel 1955, e già da giovanissimo inizia a suonare il sassofono nei locali della sua città. In tasca ha un diploma in flauto al Conservatorio, ma le sue inclinazioni sono poco accademiche, e lo portano a partecipare come sassofonista a dischi di Pino Daniele, Edoardo Bennato, Antonello Venditti.

Emancipatosi dalla figura di mero session man, Avitabile debutta discograficamente come solista nel 1982 con l’album "Avitabile", seguito da "Meglio soul", che ottiene una certa visibilità radiofonica, da "Correre in fretta" e da "S.O.S. Brothers" (quest'ultimo impreziosito da una copertina disegnata da Andrea Pazienza), che contiene due dei suoi brani più noti, “Soul Express” e “Black Out”.



Sempre nell’ambito del funk si muovono i dischi successivi: "Alta tensione" (con la collaborazione della leggenda hip hop Afrika Bambaataa), "Stella diffidente" (la cui copertina viene realizzata da Milo Manara) e "Avitabile Enzo", realizzato con il produttore Corrado Rustici. "Easy" (1994) chiude in un certo senso la prima fase della carriera del musicista, che dal disco successivo, "Addò", al quale collaborano gli Agricantus, si distacca dai modelli americani e inizia una ricerca sulla musica etnica mediterranea, ben testimoniata nel 1999 da “Mane e mane”, un brano eseguito insieme a Mory Kanté e inserito nell’album "O-issa".



Negli anni Duemila Avitabile si dedica interamente allo studio e alla riscoperta del patrimonio musicale della propria terra. Inizia così una collaborazione con i Bottari di Portico, gruppo di percussionisti le cui origini risalgono al Dodicesimo secolo, il cui primo frutto è nel 2004 l’album "Salvamm' 'o munno" (al quale partecipano Khaled, Manu Dibango, Zì Giannino del Sorbo, il Miserere di Sessa Aurunca, Luigi Lai, la Polifonica Alphonsiana e Baba Sissoko).



Dal 2006 Avitabile cura un laboratorio di etnomusicologia all’Università Suor Orsola Benincasa, e continua la sua produzione discografica che vede come ultimi episodi il doppio album "Festa, farina e forca" (2009) e "Napoletana" (2009). Nel 2012 esce "Blac tarantella", mentre l’anno successivo conquista il Premio Amnesty International per una sua canzone, “Gerardo nuvola ‘e polvere”. Sempre nel 2013 pubblica il nuovo disco "Music life", colonna sonora del medesimo film. A ottobre del 2016 esce il suo nuovo studio album intitolato “Lotto infinito”, che vede la partecipazione di artisti del calibro di Francesco De Gregori, Renato Zero, Giorgia, Mannarino, Caparezza e tanti altri. Nel 2017 Avitabile si aggiudica due statuette ai David di Donatello per la colonna sonora del film "Indivisibili" di Edoardo de Angelis. Sempre nel 2017 l’artista napoletano viene selezionato tra i big che parteciperanno alla sessantottesima edizione del Festival di Sanremo, dove gareggia al fianco di Peppe Servillo con la canzone “Il coraggio di ogni giorno”, classificandosi dodicesimo. In attesa che si concretizzi un duetto con Ligabue, rimandato dai tempi di "Lotto infinito"...

