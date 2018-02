BMG (Bertelsmann Music Group), l'azienda musicale del Gruppo Bertelsmann diretta in Italia da Dino Stewart, ha acquisito il catalogo discografico di Best Sound, la storica etichetta fondata e diretta da Franco Godi, manager e produttore musicale. BMG inoltre diventa partner di Best Sound per quanto riguarda le edizioni musicali detenute dall'etichetta e si assicura un accordo di consulenza pluriennale con Franco Godi stesso.

Ecco cosa riportato sul comunicato stampa che annuncia l’acquisizione: Dino Stewart, Managing Director della nuova BMG in Italia, si dichiara soddisfatto per l'ampliamento dell'assetto assicurato da un marchio così riconoscibile:

Best Sound aggiunge al nostro catalogo un apporto fondamentale per quanto riguarda un genere musicale per il quale l'interesse non sembra diminuire. Franco Godi è notoriamente un grande professionista, dotato di un intuito fuori dal comune. Inoltre confido che la collaborazione con lui aprirà altri orizzonti, perché per indole lui è uno che guarda sempre al futuro, quindi perfettamente in linea con il modello di business che la nuova BMG sta portando avanti con successo

Best Sound entra a far parte di un folto gruppo di etichette di proprietà BMG, fra le quali spiccano Mute (Nick Cave, Goldfrapp), Sanctuary (Black Sabbath, Iron Maiden), Infectious (Alt J, White Lies, Temper Trap, Bloc Party) e Vagrant (Black Rebel Motorcycle Club).