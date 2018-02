La folksinger statunitense ha annunciato un lungo tour d’addio che toccherà anche l’Italia per quattro date ad agosto.

Joan Baez porterà sui palchi d’Europa la sua ultima fatica discografica "Whistle down the wind", la prima in dieci anni ("Day after tomorrow" uscì nel settembre del 2008), in uscita il prossimo due marzo e prodotto da Joe Henry con interpretazioni di brani scritti da Tom Waits, Josh Ritter, Anohni, Joe Henry, Eliza Gilkyson, Mary Chapin Carpenter, Tim Eriksen.

Joan Baez ha annunciato che il 2018 sarebbe stato il suo ultimo anno di tournée ufficiali:

Non vedo l'ora di essere in tour con un bellissimo nuovo album di cui sono davvero orgogliosa. Accolgo con piacere l'opportunità di condividere questa nuova emozione con i miei fan storici ed il pubblico di tutto il mondo

Qui di seguito tutti i dettagli sulle date italiane del “Fare Thee Well tour”:

5 Agosto - VERONA - Teatro Romano / Verona Folk

6 Agosto - ROMA Terme di Caracalla

8 Agosto – UDINE Folkest/Castello

9 Agosto – BRA (CN) Cortile dell'Agenzia di Pollenzo

I biglietti sono disponibili sul circuito Ticketone (http://www.ticketone.it/). Per la data di Verona i biglietti saranno disponibili anche su www.boxofficelive.it www.geticket.it.