Nel 1978 Rino Gaetano pubblica il disco “Nuntereggae più”, che lo fa conoscere al grande pubblico. L’album entra in classifica e ci rimane per tre mesi, grazie anche al brano "Gianna", presentato a Sanremo; fa da traino a un album che, peraltro, gode di ottimi pezzi e un appeal fuori dal comune. Appena tre anni dopo, e dopo aver pubblicato altri due 33 giri, Rino morirà in un fatale incidente automobilistico.

1978

Con questo album Gaetano afferra finalmente quel successo che per anni aveva inseguito. Il problema è che, forse, si trattava di una semplice chimera, che lo affascinava senza appartenergli davvero. Tant'è che dopo l'exploit di "Nuntereggae più" - forse il capolavoro dell'artista - non raggiungerà più le stesse vette. Come se il successo avesse in qualche modo, coi suoi meccanismi e regole, schiacciato il genio di Gaetano.

Prodotto a sei mani da Rodolfo Bianchi, Ruggero Cini e Rino Gaetano stesso, "Nuntereggae più" mescola suggestioni cantautorali, tocchi di cabaret, tanta ironia e autoironia, la voglia di provocare con finezza e sottigliezza. Un disco solo apparentemente "facile", che nasconde molti sottotesti - sia nelle parole che nelle idee musicali.

“Gianna” è una delle canzoni più note di Gaetano. Presentata al Festival di Sanremo (anche se l'autore inizialmente non voleva, considerandola una composizione sotto i propri standard e troppo simile a "Berta filava"), si piazza la terzo posto - dopo Matia Bazar e Anna Oxa. In marzo il singolo arriva al primo posto nella hit parade e ci rimane per un mese. Un ottimo risultato per quello che solo in apparenza è un motivetto facile, ma che secondo molte esegesi nasconde in realtà allusioni al panorama politico italiano dell'epoca.

TRACKLIST:

LATO A

Nuntereggae più – 5:03

Fabbricando case – 4:06

Stoccolma – 3:27

Gianna – 3:52

LATO B

E cantava le canzoni – 3:21

Dans le château – 2:16

Capofortuna– 3:27

Cerco – 3:15

Nuntereggae Collection – 3:54